Coprifuoco | Draghi alla cabina di regia | “Adesso alle 23 | via dal 21 giugno”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA –spostatoore 23 a stretto giro. Poi dal 7via ala partire dore 24. E’ questa, stando a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario(foto) ha posto sul tavolo delladi, ancora in corso. Dal prossimo 21, secondo la medesima proposta, ci sarebbe invece il superamento totale del. Non c’ènelle regioni in zona bianca, dove valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Dal 1°Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7anche Abruzzo, Veneto e Liguria ...