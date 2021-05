Calcio in lutto, morto suicida l’ex Avellino Filippo Viscido: aveva 31 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Calcio in lutto.Tragedia nel mondo del Calcio: l'ex centrocampista dell'Avellino, Filippo Viscido, si è tolto la vita domenica 16 maggio nella sua casa di Battipaglia nei pressi di via Baratta - nel rione Sant'Anna - dove viveva insieme alla famiglia. Il calciatore è stato trovato impiccato in un garage e lascia la moglie Mina e i figli Noemi e Domenico.Viscido aveva 31 anni, ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno. Il suo ultimo ingaggio lo vedeva legato alla Salernum Baronissi, squadra di eccellenza, con cui giocava con la maglia numero 78. L'ex Avellino era rimasto svincolato e in attesa di un nuovo contratto. In carriera, oltre che in biancoverde, il giocatore aveva militato nel Pomigliano, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021)in.Tragedia nel mondo del: l'ex centrocampista dell', si è tolto la vita domenica 16 maggio nella sua casa di Battipaglia nei pressi di via Baratta - nel rione Sant'Anna - dove viveva insieme alla famiglia. Il calciatore è stato trovato impiccato in un garage e lascia la moglie Mina e i figli Noemi e Domenico.31, ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno. Il suo ultimo ingaggio lo vedeva legato alla Salernum Baronissi, squadra di eccellenza, con cui giocava con la maglia numero 78. L'exera rimasto svincolato e in attesa di un nuovo contratto. In carriera, oltre che in biancoverde, il giocatoremilitato nel Pomigliano, ...

Advertising

infoitsport : Lutto nel mondo del calcio, è morto Filippo Viscido: Battipaglia piange l’ex Avellino - infoitsport : Calcio in lutto, centrocampista 31enne ritrovato morto nella sua abitazione - NapoliToday : #Sport Calcio campano in lutto: addio a Filippo Viscido - Mediagol : Calcio in lutto, morto suicida l'ex Avellino Filippo Viscido: aveva 31 anni - YouTvrs : #CaLCIO dilettantistico in lutto, forte centrocampista si toglie la vita - -