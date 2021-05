Bill Gates costretto a lasciare la presidenza Microsoft per la relazione con una dipendente

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il board didecise nel 2020 chedoveva dimettersi. La decisione fu presa in seguito a un’indagine sui rapporti sentimentali cheavrebbe avuto per anni con unadell’azienda,...

è stato esortato a presentare alcune prove sul suo ex amico e pedofilo Jeffrey Epstein, dopo che la loro reciproca conoscenza è emersa ed è stata perfino chiamata in causa nel suo recente ...