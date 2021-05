ATP Ginevra 2021 | Salvatore Caruso esce di scena al 1° turno | nuovo ko per Benoit Paire

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quattro gli incontri di primoandati in(Svizzera), sede dell’ATP 250. Sulla terra rossa elvetica le attenzioni del mondo saranno tutte su Roger Federer che tornerà a disputare un match ufficiale, dopo l’ultima apparizione a Doha nel mese di marzo, calcando nuovamente il rosso a distanza di poco meno di due anni: l’ultima volta era stata a Parigi nel 2019. Ebbene, in attesa dell’esordio dell’idolo di casa, si parte da una brutta notizia per il tennis italiano, ovvero dall’eliminazione di: il siciliano è stato sconfitto in due set per 6-3 6-4 dal n.67 del ranking Tennys Sandgren, confermando un rendimento un po’ deficitario in questo. Lontano dalla sua miglior versione,non ha trovato le contromisure adeguate per ...

In campo anche Fabio Fognini, opposto a Pella, mentre spicca il derby azzurro Travaglia - Cecchinato PROGRAMMA ATP GINEVRA 2021 (18 MAGGIO) CENTER COURT dalle ore 12.00 - Fucsovics vs (LL) ... Il tennista spagnolo affronterà per la prima volta in carriera il 20 volte campione slam nel secondo turno dell'ATP 250 di Ginevra.