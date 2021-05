Apple Music, prove tecniche di cambiamenti: cosa bolla in pentola (Di lunedì 17 maggio 2021) I presagi di un radicale cambiamento nella “scheda Scopri”. Su Apple Music un teaser di spicco che allude a un imminente annuncio importante. Sotto il titolo “Prossimamente”, una frase che è tutta un programma: “Preparati: la Musica sta per cambiare per sempre”. Un “Tune-In Video” di accompagnamento fa crescere l’attesa, mostrando semplicemente un logo animato Apple Music. Apple Music (Adobe Stock)Secondo indiscrezioni, il Colosso di Cupertino si starebbe preparando a lanciare un nuovo livello “Hi-Fi” di Apple Music, che coinvolge audio lossless e forse un’esperienza di audio spaziale su hardware compatibile. Il logo animato “Apple Music” nel teaser ha un effetto rotante mentre si muove avanti e ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) I presagi di un radicale cambiamento nella “scheda Scopri”. Suun teaser di spicco che allude a un imminente annuncio importante. Sotto il titolo “Prossimamente”, una frase che è tutta un programma: “Preparati: laa sta per cambiare per sempre”. Un “Tune-In Video” di accompagnamento fa crescere l’attesa, mostrando semplicemente un logo animato(Adobe Stock)Secondo indiscrezioni, il Colosso di Cupertino si starebbe preparando a lanciare un nuovo livello “Hi-Fi” di, che coinvolge audio lossless e forse un’esperienza di audio spaziale su hardware compatibile. Il logo animato “” nel teaser ha un effetto rotante mentre si muove avanti e ...

