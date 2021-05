Amici 20 | Giulia Stabile vede per la prima volta il video del suo trionfo | ecco la sua dolcissima reazione

(Di lunedì 17 maggio 2021)dopo la vittoria di20 è potuta tornare a casa dalla sua famiglia per abbracciare le persone a lei care. E così, ha avuto anche modo di poter rire il momento della sua proclamazione.20,per laildella sua vittoria “Ma chi è ‘sta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lapinella : E Brava Giulia, brava Giulia?????? #giuliastabile #Amici20 #amici - lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - callmefeffe : @ssoselftisfied Ha toccato tutti i temi che girano su di lui. Partendo dal fatto che ha fatto i complimenti sia a s…

Lui è il trionfatore della categoria canto e secondo classificato al fianco della fidanzata... Proprio lei aveva già notato il giovane cantautore ancora prima di2021 tanto da averlo ...Terminatoha chiamato la sua insegnante e le ha confidato di non avere ancora compreso quello che le stava accadendo. Tuttavia, l'ex allieva di Veronica Peparini pare che abbia ...La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è ormai giunta al termine ed ha acclamato come vincitrice la ballerina Giulia Stabile. La 18enne, infatti, è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria ...In un'intervista la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: 'Ancora non sono riuscita a realizzare del tutto' ...