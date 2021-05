A Taiwan si parla di lockdown per la prima volta (Di lunedì 17 maggio 2021) Il governo sta imponendo restrizioni severe a causa dell'improvviso aumento dei casi, dopo aver tenuto l'epidemia sotto controllo finora Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Il governo sta imponendo restrizioni severe a causa dell'improvviso aumento dei casi, dopo aver tenuto l'epidemia sotto controllo finora

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan parla Crisi dei semiconduttori, luci e ombre di un fenomeno Se ne parla ormai da un anno, e continueremo a parlarne: la carenza di processori e altri componenti ... E anche un big mondiale del settore, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), ha ...

Audrey Tang, come socializzare con i social media? Qui a Taiwan funziona così già da un pezzo, vale a dire da 25 anni. Soffermiamoci sull'immagine del ... o sbaglio? È un sistema di norme che definisce l'alternanza tra chi parla e chi ascolta. Queste ...

Festival di Taiwan, Indigeni con la I maiuscola | il manifesto Il Manifesto Festival di Taiwan, Indigeni con la I maiuscola Nel 2003 il regista maori Barry Barclay scrive per la prima volta, come una sorta di auspicio, della possibilità di un «quarto cinema», in aggiunta al «terzo» teorizzato da Fernando Solanas e Octavio ...

Il crollo di Taiwan è il proxy della guerra dei microchip. Tra Philadelphia e Pechino La Borsa di Taipei perde quasi il 9% trascinata al ribasso da TSMC, leader mondiale dei semiconduttori. La stessa azienda che a gennaio annunciava investimenti in Arizona e mandava in orbita l'indice ...

