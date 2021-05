Veronica Satti | figlia di Bobby Solo | “La tv mi fa schifo | volevano piegarmi a loro dinamiche Sono pronta a dirle addio”

(Di domenica 16 maggio 2021)contro i programmi tv: il motivo Dopo la sua esperienza al Grande Fratello e come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso,sarebbea direal piccolo schermo. Il motivo? Perché ladiè amareggiata del trattamento subìto in queste ultime settimane, quando lei stessa ha contattato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

StraNotizie : Veronica Satti: “La tv ormai mi fa schifo, volevano piegarmi a loro dinamiche. Sono pronta a dirle addio” - BITCHYFit : Veronica Satti: “La tv ormai mi fa schifo, volevano piegarmi a loro dinamiche. Sono pronta a dirle addio” - blogtivvu : Veronica Satti: “Malattie invisibili il grande male del futuro, la tv dovrebbe avere più responsabilità” -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Satti

La Gazzetta dello Spettacolo

Una showgirl molto conosciuta ed amata ha fatto sapere di avere abbandonato la televisione. "Mai più in quel mondo". È durissimo lo sfogo che un volto tv molto conosciuto ha? L'articolo, lei dice basta: "La tv mi fa schifo, non mi vedrete più" proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading..., come è diventata l'ex GF e figlia di Bobby Solo Pubblicato il 13 - 05 - 2021 alle ore 18:18. Ultima modifica il 13 - 05 - 2021 alle ore 18:18 /Un altro addio al mondo dello spettacolo: questa volta è Veronica Satti a dire addio al grande schermo. Ecco perché ...Veronica Satta è arrabbiata perché nessuna rete tv le ha consentito di pubblicizzare il suo libro, pubblicato da poche settimane.