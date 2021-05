Vaccino | a 35 giorni dalla prima dose crollo dei decessi Figliuolo | “A giugno la spallata finale” Locatelli | “Rt giù”

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - EugenioGiani : Negli ultimi 6 giorni 304.225 persone si sono prenotate per il vaccino. 32.648 le prenotazioni dalle 16 di oggi, 16… - petergomezblog : Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attene… - Christi40404256 : Biella, muore quattro giorni dopo il vaccino: la procura ordina l’autopsia, informata l’Unità di crisi regionale… - rep_torino : A 61 anni, muore quattro giorni dopo il vaccino: la procura di Biella dispone l'autopsia [di Carlotta Rocci] [aggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino giorni

La Corte dei Conti in una nota ha comunicato di non aver registrato il decreto per la produzione delitaliano. Le motivazioni alla base della decisione saranno rese note entro trenta. ...Da precisare: nei 35presi in considerazione non è scontato che fosse già stato somministrato anche il richiamo, dipende dal tipo di. Secondo il report nei soggetti analizzati 'il 95 ...Sono 34.922 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). Nuovi arrivi. Intanto, oggi sono arrivate in Piem ...Intanto, sono quasi 2 milioni le dosi somminstrate finora sul territorio regionale. Proseguono inoltre le preadesioni sul sito www.ilpiemontetivaccina.it: sono in totale 223.127 nella fascia di età 50 ...