Torre Guaceto tra le migliori aree protette dell'intero Mediterraneo (Di domenica 16 maggio 2021) Brindisi - Confermato dalla commissione internazionale tecnica Aspim lo status di 'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea' per Torre Guaceto, che ha ottenuto un punteggio pari a 95 su ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 16 maggio 2021) Brindisi - Confermato dalla commissione internazionale tecnica Aspim lo status di 'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea' per, che ha ottenuto un punteggio pari a 95 su ...

LaGazzettaWeb : Torre Guaceto tra le migliori aree protette dell’intero Mediterraneo - OstuniNews : Torre Guaceto si conferma Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea - - Paola55733160 : RT @torreguaceto: “#TorreGuaceto è gestita in modo efficace e la politica del Consorzio rappresenta un esempio da seguire a livello interna… - CrisciGloria : RT @RosannaMarani: VIDEO – I fratini stanno nidificando a Torre Guaceto: “Non portate i cani in riserva” - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: VIDEO – I fratini stanno nidificando a Torre Guaceto: “Non portate i cani in riserva” -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Guaceto Torre Guaceto tra le migliori aree protette dell'intero Mediterraneo Brindisi - Confermato dalla commissione internazionale tecnica Aspim lo status di 'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea' per Torre Guaceto, che ha ottenuto un punteggio pari a 95 su 99 in relazione ai risultati di gestione. Prima di entrare nel merito del rinnovato riconoscimento, occorre fare un passo indietro. 'La ...

Carovigno, consorzio albergatori: non solo bandiere blu Si respira aria di soddisfazione ... Si respira aria di soddisfazione a Carovigno per l'ennesimo riconoscimento al litorale della città della Nzegna, da Torre Santa Sabina sino alle spiagge della Riserva Marina di Torre Guaceto. Anche ...

Torre Guaceto tra le migliori aree protette dell’intero Mediterraneo La Gazzetta del Mezzogiorno Torre Guaceto tra le migliori aree protette dell’intero Mediterraneo Brindisi - Confermato dalla commissione internazionale tecnica Aspim lo status di «Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea» per Torre Guaceto, che ha ottenuto un punteggio pari a 95 su 9 ...

“La gestione di Torre Guaceto è eccellente”: la riserva confermata Aspim La commissione internazionale tecnica Aspim ha riconfermato lo status di Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea per Torre Guaceto. Chiamato ad esprimersi sulla gestione della riserva, i ...

Brindisi - Confermato dalla commissione internazionale tecnica Aspim lo status di 'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea' per, che ha ottenuto un punteggio pari a 95 su 99 in relazione ai risultati di gestione. Prima di entrare nel merito del rinnovato riconoscimento, occorre fare un passo indietro. 'La ...... Si respira aria di soddisfazione a Carovigno per l'ennesimo riconoscimento al litorale della città della Nzegna, daSanta Sabina sino alle spiagge della Riserva Marina di. Anche ...Brindisi - Confermato dalla commissione internazionale tecnica Aspim lo status di «Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea» per Torre Guaceto, che ha ottenuto un punteggio pari a 95 su 9 ...La commissione internazionale tecnica Aspim ha riconfermato lo status di Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea per Torre Guaceto. Chiamato ad esprimersi sulla gestione della riserva, i ...