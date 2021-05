Tappa e maglia per Bernal che mette le mani sul Giro

Leggi su tpi

(Di domenica 16 maggio 2021) Egan(Ineos Grenadiers) ha vinto la nonadel 104esimod’Italia, la frazione appenninica in terra abruzzese di 158 chilometri da Castel di Sangro a Rocca di Cambio – Campo Felice con ben quattro GPM ed un finale in sterrato. Il vincitore del Tour de France 2019 ha preceduto di 7” Giulio Ciccone (Trek Segafredo) giunto insieme al russo Alexander Vlasov (Astana Premier Tech). Quarto si è piazzato a 10” Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) seguito da Daniel Martin (Israel Start Up Nation) con Damiano Caruso (Bahrain Victorious) sesto a 12”. L’ungherese Attila Valter (Groupama FDJ),rosa questa mattina alla partenza, è giunto 25esimo a 49” dal vincitore., in aggiunta al successo di giornata, ha conquistato il simbolo del comando. Ora può vantare un vantaggio in classifica ...