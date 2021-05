Superclasico | il Boca Juniors batte il River Plate ai rigori e vola in semifinale

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilavanza nella Copa de la Liga profesional argentina raggiungendo le semifinali. Ilha battuto i rivali ai calci di rigore, dopo che i 90 minuti si erano chiusi sull’1-1. Tevez aveva mandato in vantaggio ildopo 11 minuti, pareggio di Alvarez al 67?. Ai, errori decisivi neldi Ponzio e Angileri. Ricordiamo che ilaveva 11 elementi fuori a causa del Covid. Foto: Diariopopular L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CNosedonde : Campuzano #Superclasico Russo Rossi Cardona #Boca #Tevez #BocaJuniors #russo Tevez - MarAMariani5 : RT @richard_mrmr: Final: Boca 1(4) - River Sub15 1 (2) #Superclasico - CNosedonde : RT @CNosedonde: chauuuuuuuuuu galli de la B !!!!! OTRA B SERAAAAA Campuzano #Superclasico Russo Rossi Cardona #Boca #Tevez #BocaJuniors #r… - CNosedonde : chauuuuuuuuuu galli de la B !!!!! OTRA B SERAAAAA Campuzano #Superclasico Russo Rossi Cardona #Boca #Tevez… - INTER291103 : Edwin Cardona ha appena tirato un rigore col cucchiaio, in una serie finale di un Superclásico ufficiale Boca-River… -

A poche ore dal calcio d'inizio delsono quindici le positività al Covid tra le fila del River Plate. La squadra di Buenos Aires, a ogni modo, giocherà regolarmente contro ilJuniors nella partita valida per la Copa de ...Sarà un Superclásico senza precedenti. Una gara, quella traJuniors e River Plate , con profonde radici storiche che però a causa della pandemia rischia di scontentare qualcuno. Sono ben quindici i calciatori positivi nel gruppo squadra biancorosso. Fino ...Il Boca Juniors si aggiudica il Superclassico contro il River e vola in semifinale della Copa de La Liga Profesional. Il match si è protratto sino ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano co ...Il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate si è deciso ai calci di rigore: cosa è successo alla Bombonera nella coppa d'Argentina.