Super gol di Bruno Alves | acrobazia e palla all’incrocio in Parma-Sassuolo – VIDEO

(Di domenica 16 maggio 2021) Gol bellissimo dicontro ilper il pareggio nel primo tempo:al volo eGol spaziale dicontro il. Il difensore portoghese raccoglie un cross dalla trequarti, su azione di punizione.non ci pensa due volte e al volo, in, disegna una parabola imprendibile per Consigli che insaccatorna a segnare dopo due anni, ultima volta contro il Milan. Il difensore classe 1981 è anche il terzo difensore più anziano a segnare in Serie A: prima di lui Costacurta e Vierchowod....

I padroni di casa del Benevento , guidati daPippo Inzaghi , quasi subito in vantaggio con ... la Sampdoria di Claudio Ranieri vince per 1 - 0 alla Dacia Arena contro l 'Udinese grazie aldi ...Risultati Serie A, classifica/ Direttalive: beffa Benevento, Cagliari salvo! AUDEROSU DE PAUL La ripresa inizia senza cambi e con una grande occasione per la Sampdoria già al 5 con un ...I biancocelesti ribaltano l'iniziale svantaggio e superano di misura la compagine viola centrando il bottino pieno ...Da leader in campo, il portoere è diventato un vero uomo-spogliatoio. Amato dai tifosi e dai compagni di squadra ...