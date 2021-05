Spagna: vincono Atletico e Real,sprint per il titolo (Di domenica 16 maggio 2021) Un'incredibile 'remuntada' nel finale della partita contro l'Osasuna, andato in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine con un gol dell'ex Crotone Budimir, permette all'Atletico Madrid di vincere per 2 ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) Un'incredibile 'remuntada' nel finale della partita contro l'Osasuna, andato in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine con un gol dell'ex Crotone Budimir, permette all'Madrid di vincere per 2 ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Spagna: vincono Atletico e Real,sprint per il titolo Suarez dà il successo ai suoi all'88', per il Real decide Nacho - nicovitale93 : Che bello essere interisti, una volta che vinciamo lo scudetto ed andiamo in 1° fascia, in Spagna e Francia vincono… - OfficialGurglin : A #madrid vincono i partiti contrari alla narrazione ufficiale sul #covid, e che succede? In #Spagna di colpo è fin… -