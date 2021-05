Roma. Sei pusher arrestati e oltre 600 grammi di droga sequestrata (Di domenica 16 maggio 2021) Non si fermano le attivita’ antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sia nelle vie del centro che nelle periferie delle Capitale, dove in poche ore hanno portato all’arresto di 6 pusher e al sequestro di oltre 600 g di droga, tra cocaina, eroina e hashish. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 38enne del Gambia, gia’ sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato notato in strada all’angolo tra via Giolitti con via Cattaneo mentre cedeva un involucro ad un “acquirente”. I Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i due ed hanno accertato che il 38enne si era appena intascato la somma di 10 euro da un cittadino ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021) Non si fermano le attivita’ antidei Carabinieri del Comando Provinciale di, sia nelle vie del centro che nelle periferie delle Capitale, dove in poche ore hanno portato all’arresto di 6e al sequestro di600 g di, tra cocaina, eroina e hashish. I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno arrestato un 38enne del Gambia, gia’ sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato notato in strada all’angolo tra via Giolitti con via Cattaneo mentre cedeva un involucro ad un “acquirente”. I Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i due ed hanno accertato che il 38enne si era appena intascato la somma di 10 euro da un cittadino ...

luigidimaio : Forza @virginiaraggi, sei una risorsa preziosa per il @Mov5Stelle. A Roma #AvantiConCoRaggio ???????? - ricpuglisi : Caro @CarloCalenda, sei sicuro che resti una buona idea stare dalla parte del @pdnetwork, cioè del @Mov5Stelle? #Roma #gualtieri #Raggi - annakiara119 : RT @TB33168532: @Cristinasaliu Urlalo.... Ahhaha Rosa è a Roma cioè è alquanto di passaggio e sei lei non ha pubblicato nulla ancora su fb… - TB33168532 : @Cristinasaliu Urlalo.... Ahhaha Rosa è a Roma cioè è alquanto di passaggio e sei lei non ha pubblicato nulla ancor… - DafneMrt : @wizardsloki Mi intrometto anche se non ti conosco, perché capisco il disagio, ci sono alcune librerie indipendenti… -