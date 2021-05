Pian piano ci tolgono pure la libertà d’espressione (Di domenica 16 maggio 2021) Zuppa di Porro. Evviva la libertà di pensiero: se sei pro life ti tirano le pietre. Se critichi l’europa, ti voglino chiudere. Se sei di sinistra ma con poche donne, persino Rula ti snobba. Letta e Salvini litigano su tutto e per la Verità il seg pd è allo sbando.Il gran casino morientale spiegato da Molinari, molto chiaro. Donnet è italiano dice al Corsera, Cairo ora rischia l’osso del collo, giro di nomine a Cdp dice Greco. Albertini non si candida e Appendino molla: non c’è niente in Comune titola polemicamente verso la destra il Tempo. Crollano i contagi, era ovvio, ma no crollano le chiusure #rassegnastampa16maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 maggio 2021) Zuppa di Porro. Evviva ladi pensiero: se sei pro life ti tirano le pietre. Se critichi l’europa, ti voglino chiudere. Se sei di sinistra ma con poche donne, persino Rula ti snobba. Letta e Salvini litigano su tutto e per la Verità il seg pd è allo sbando.Il gran casino morientale spiegato da Molinari, molto chiaro. Donnet è italiano dice al Corsera, Cairo ora rischia l’osso del collo, giro di nomine a Cdp dice Greco. Albertini non si candida e Appendino molla: non c’è niente in Comune titola polemicamente verso la destra il Tempo. Crollano i contagi, era ovvio, ma no crollano le chiusure #rassegnastampa16maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

ziowalter1973 : RT @NicolaPorro: ?? Vietato criticare #DdlZan ed Europa, la manina turca dietro la guerra in #Israele, il #centrodestra in panne nei Comuni.… - JohSogos : RT @NicolaPorro: ?? Vietato criticare #DdlZan ed Europa, la manina turca dietro la guerra in #Israele, il #centrodestra in panne nei Comuni.… - franco_sala : RT @NicolaPorro: ?? Vietato criticare #DdlZan ed Europa, la manina turca dietro la guerra in #Israele, il #centrodestra in panne nei Comuni.… - NicolaPorro : ?? Vietato criticare #DdlZan ed Europa, la manina turca dietro la guerra in #Israele, il #centrodestra in panne nei… - IacopoRosi : #Bentancur non credo meritasse il secondo giallo ma non mi è piaciuto in mezzo al campo credo si trovi meglio con… -