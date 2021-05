Parma-Sassuolo, D’Aversa: “Potevamo fare di più. Ma troppi assenti” (Di domenica 16 maggio 2021) “Ci siamo presentati a questa partita con 13 assenti. Il risultato alla fine vede vittoriosi loro ma con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto fare qualcosa di diverso. Ma la squadra sta bene“. Lo ha detto il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta per 1-3 in casa contro il Sassuolo. “Futuro? Ho già detto abbastanza – ha precisato l’allenatore gialloblù ai microfoni di Sky Sport -. Pensiamo all’ultima partita domenica e poi si vedrà”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) “Ci siamo presentati a questa partita con 13. Il risultato alla fine vede vittoriosi loro ma con un pizzico di cattiveria in più avremmo potutoqualcosa di diverso. Ma la squadra sta bene“. Lo ha detto il tecnico del, Roberto, dopo la sconfitta per 1-3 in casa contro il. “Futuro? Ho già detto abbastanza – ha precisato l’allenatore gialloblù ai microfoni di Sky Sport -. Pensiamo all’ultima partita domenica e poi si vedrà”. SportFace.

