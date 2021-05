No di Albertini e Bertolaso, il centrodestra in cerca di mister X (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Gabriele Albertini e Guido Bertolaso fuori dalla contesa per Milano e Roma. Entrambi per ragioni personali. Il primo dopo una trattativa durata più di venti giorni oggi ha fatto sapere di non essere della partita. "Purtroppo devo comunicare che non posso accettare la generosa opportunità che mi è stata offerta", ha spiegato l'ex sindaco, tracciando in ogni caso l'identikit ("Il candidato o la candidata deve essere giovane - il 15 maggio 1997 avevo 46 anni -, rappresentare le categorie produttive in vista della imminente ripresa, e conoscere tutte le realtà di questa multiforme ed articolata città") e parlando di come dovrebbe essere impostata la campagna elettorale ("la squadra dovrà essere attentamente scelta, ma anche competente, laboriosa, adeguatamente bilanciata tra i generi", "le risorse eccezionali" che Milano riceverà dovranno "essere ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Gabrielee Guidofuori dalla contesa per Milano e Roma. Entrambi per ragioni personali. Il primo dopo una trattativa durata più di venti giorni oggi ha fatto sapere di non essere della partita. "Purtroppo devo comunicare che non posso accettare la generosa opportunità che mi è stata offerta", ha spiegato l'ex sindaco, tracciando in ogni caso l'identikit ("Il candidato o la candidata deve essere giovane - il 15 maggio 1997 avevo 46 anni -, rappresentare le categorie produttive in vista della imminente ripresa, e conoscere tutte le realtà di questa multiforme ed articolata città") e parlando di come dovrebbe essere impostata la campagna elettorale ("la squadra dovrà essere attentamente scelta, ma anche competente, laboriosa, adeguatamente bilanciata tra i generi", "le risorse eccezionali" che Milano riceverà dovranno "essere ...

