Milan | tanti dubbi per il centrocampo

Il Milan dovrà sciogliere molti dubbi legati al suo centrocampo. La post-season rossonera, sarà dedicata alla risoluzione di situazioni contrattuali per evitare di perdere pedine importanti. Milan: Calhanoglu è sempre più fondamentale Milan: nuovo colpo per il centrocampo? Il Milan è in piena corsa per partecipare alla prossima Champions League. Partecipazione che determinerà il calciomercato della società rossonera in vista della prossima stagione. Oltre all'acquisto di un vice Ibrahimovic, la dirigenza dovrà risolvere alcune situazioni legate al reparto del centrocampo. Uno su tutti è il rinnovo di Hakan Calhanoglu, giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra di Stefano Pioli. Oltre al fantasista turco, il ...

