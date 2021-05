Maria de Filippi: scatta il bacio con Pio e Amedeo (Di domenica 16 maggio 2021) Pio e Amedeo sono tornati ospiti alla finale della ventesima edizione di Amici. I due, dopo il successo (e le polemiche) riguardo il loro programma, hanno dedicato una lettera alla conduttrice e al suo show, coronando il momento con un bacio a stampo! Di recente si è parlato molto di Pio e Amedeo. Il loro programma in prima serata, Felicissima sera, ha guadagnato un enorme successo ma ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 16 maggio 2021) Pio esono tornati ospiti alla finale della ventesima edizione di Amici. I due, dopo il successo (e le polemiche) riguardo il loro programma, hanno dedicato una lettera alla conduttrice e al suo show, coronando il momento con una stampo! Di recente si è parlato molto di Pio e. Il loro programma in prima serata, Felicissima sera, ha guadagnato un enorme successo ma ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : #Amici20, la lettera di Sangiovanni ai suoi compagni d'avventura - GocciadiM : È bello vedere che per vincere Amici basta essere la cocca di Maria De Filippi. Un po’ come a scuola quando c’era la cocca della maestra... - positanonews : #AltreNews #Copertina #Spettacoli #Televisione Amici di Maria De Filippi, Giulia vince su Sangiovanni - infoitscienza : «Amici» di Maria De Filippi, una forza in tv ma anche on-demand - PrimaCommunica2 : Giulia Stabile vince la 20° edizione di “Amici” di Maria De Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Pio e Amedeo omaggiano i 20 anni di 'Amici' e baciano Maria De Filippi Dopo lo straordinario successo del loro show 'Felicissima Sera', Pio e Amedeo sono tornati sul palco di 'Amici 20' per rendere omaggio, a modo loro, al programma di Maria De Filippi . Nel corso della finalissima del reality, in onda sabato 15 maggio in prima serata su Canale 5 , i due comici pugliesi hanno letto un'irriverente lettera che ha preso di mira tutti i ...

'Amici 20', Giulia trionfa nella finalissima con Sangiovanni Sangiovanni può consolarsi con gli altri premi: in questa edizione del talent di Maria De Filippi porta a casa il premio della critica Tim, il premio SIAE e il premio delle radio. Un finale a ...

Maria De Filippi: crossfit, tennis e dieta per tenersi in forma La Gazzetta dello Sport Amici 20, l’ex allieva si confessa: “Sono stata vittima di bullismo” Intervistata ai microfoni di Verissimo, l'ex allieva di Amici 20 si è confessata: "Sono stata vittima di bullismo" ...

Mille di questi giorni (di te e di noi) La rivincita del poeta non impegnato di Leo Turrini Eravamo nella seconda metà degli anni Settanta. Dal mio mangianastri (eh già, un tempo la musica la ascoltavamo così, altro che streaming) uscivano note e parole di Gagarin, brano che C ...

Dopo lo straordinario successo del loro show 'Felicissima Sera', Pio e Amedeo sono tornati sul palco di 'Amici 20' per rendere omaggio, a modo loro, al programma diDe. Nel corso della finalissima del reality, in onda sabato 15 maggio in prima serata su Canale 5 , i due comici pugliesi hanno letto un'irriverente lettera che ha preso di mira tutti i ...Sangiovanni può consolarsi con gli altri premi: in questa edizione del talent diDeporta a casa il premio della critica Tim, il premio SIAE e il premio delle radio. Un finale a ...Intervistata ai microfoni di Verissimo, l'ex allieva di Amici 20 si è confessata: "Sono stata vittima di bullismo" ...di Leo Turrini Eravamo nella seconda metà degli anni Settanta. Dal mio mangianastri (eh già, un tempo la musica la ascoltavamo così, altro che streaming) uscivano note e parole di Gagarin, brano che C ...