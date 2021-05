Marco Masini ospite a Domenica In, chi erano i genitori del cantante (Di domenica 16 maggio 2021) Marco Masini sarà uno degli ospiti di Domenica In, programma della Domenica di Mara Venier in onda dalle 14 su Rai1. Ripercorriamo un po’ la sua biografia e vediamo chi sono i suoi genitori, a cui il cantante è molto legato. Marco Masini nasce a Firenze il 18 Settembre 1964 da papà Giancarlo, che lavora come rappresentante di prodotti per parrucchiera, e da mamma Anna Maria, che insegna alle elementari come maestra. La prima volta che Marco Masini sale sul palco è a venti anni per sostituire il suo principale che non ha più voce, in un piano bar a Firenze. La musica però ha sempre fatto parte della vita di Marco Masini, che fin da piccolissimo si dimostra interessato e infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)sarà uno degli ospiti diIn, programma delladi Mara Venier in onda dalle 14 su Rai1. Ripercorriamo un po’ la sua biografia e vediamo chi sono i suoi, a cui ilè molto legato.nasce a Firenze il 18 Settembre 1964 da papà Giancarlo, che lavora come rappresentante di prodotti per parrucchiera, e da mamma Anna Maria, che insegna alle elementari come maestra. La prima volta chesale sul palco è a venti anni per sostituire il suo principale che non ha più voce, in un piano bar a Firenze. La musica però ha sempre fatto parte della vita di, che fin da piccolissimo si dimostra interessato e infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Marco Masini Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 16 maggio 2021 Saranno presenti anche molti amici dell'attore, come il cantautore Marco Masini . Lo spazio musicale sarà affidato ad Ermal Meta che presenterà il suo nuovo singolo 'Uno' ed Alvaro Soler che ...

Masini accompagna le vaccinazioni a ritmo di musica FIRENZE - Il cantautore fiorentino Marco Masini, 56 anni, è arrivato al centro vaccinale del Mandela Forum di Firenze, dove nei giorni scorsi è stato posizionato un pianoforte, e dopo essere stato vaccinato con una dose di Pfizer ha ...

Marco Masini/ “31 anni che aspetto di esibirmi all’Arena di Verona ma...” Il Sussidiario.net Marco Masini/ “31 anni che aspetto di esibirmi all’Arena di Verona ma…” Marco Masini ospite a Domenica in: il cantautore fiorentino parlerà del suo ultimo concerto in streaming e dell’atteso evento all’Arena di Verona (saltato).

Masini accompagna le vaccinazioni a ritmo di musica FIRENZE: Giornata di intenso lavoro al centro vaccinale del Mandela, dopo Pieraccioni e Pelù è arrivato anche Masini che ha allietato i presenti con la musica ...

