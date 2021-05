Advertising

DAZN_IT : 'Luis Suarez apre il fuoco el Pistolerooooo' ?? #LaLiga #DAZN - DAZN_IT : Che finale di partita ?????? Luis Suarez porta avanti l'Atletico ?? #LaLIga #DAZN - enrico_gasta : RT @90ordnasselA: Luis Suarez direttamente da Perugia.. pazzesco. - sportli26181512 : Luis Suarez porta l’Atletico a un passo dalla conquista della Liga: Una rete negli ultimissimi scampoli del Pistole… - emanuel31186678 : RT @90ordnasselA: Luis Suarez direttamente da Perugia.. pazzesco. -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Suarez

MADRID (SPAGNA) - Una rete dell'incombustibile, all'43 del secondo tempo, permette all' Atletico di battere l' Osasuna e di mantenere, così, a distanza il Real , che non molla e sbanca il San Mames di Bilbao. A una giornata dal ...Avvio di gara complicato per, che non è riuscito a mettere la firma sul match Atletico Madrid - Osasuna . Tante le azioni per l'uruguagio, protagonista di un clamoroso errore al 22 . Servito da un compagno, ...90' al termine della stagione, 90' che decideranno la squadra campione di Spagna. A 7 anni di distanza dall'ultima vittoria , l'Atletico Madrid avvicina l'11° titolo nazionale della propria storia: i ...In Liga l'Atletico Madrid vince 2-1 con una rimonta da infarto e mantiene la vetta della classifica. Ok il Real che spera. Fuori il Barça ...