LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani a caccia dell’oro nel sincro 3 metri (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Europei 2021 NUOTO, FONDO, Tuffi, ARTISTICO Programma, orari, tv e streaming Coppa degli Europei di Budapest 2021 – La presentazione degli Europei di Budapest 2021 di Tuffi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata dedicata ai Tuffi degli Europei di Budapest 2021. Finisce alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica per l’Italia, con la squadra azzurra che vuole chiudere Si comincia alle 12.00 con la qualifica della piattaforma maschile con in gara Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini, che proveranno ad accedere alla ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERENUOTO, FONDO,, ARTISTICO Programma, orari, tv e streaming Coppa deglidi Budapest– La presentazione deglidi BudapestdiBuongiorno e benvenuti alladella settima ed ultima giornata dedicata aideglidi Budapest. Finisce alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica per l’Italia, con la squadra azzurra che vuole chiudere Si comincia alle 12.00 con la qualifica della piattaforma maschile con in gara Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini, che proveranno ad accedere alla ...

