LIVE Ginnastica artistica, Finale Scudetto in DIRETTA: Brixia campione. Giorgia Villa e Alice D’Amato in spolvero olimpico (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 Asia D’Amato chiamata alla sfida contro Chiara Vincenzi e Micol Minotti. Matteo Levantesi contro Lay Giannini e Ludovico Edalli. 19.25 Ora donne al corpo libero e uomini alle parallele pari. 19.23 Mancano ancora due rotazioni, ma le classifiche sono definite. Brixia Brescia e Pro Patria Bustese vincono gli scudetti, Civitavecchia e Virtus Pasqualetti Macerata sono seconde, Centro Sport Bollate e Giovanile Ancon terze. 19.21 CLASSIFICA DOPO DIECI ROTAZIONI. Femminile: Brixia 27, Civitavecchia 19, Bollate 14. Maschile: Bustese 25, Macerata 20, Ancona 15. 19.19 Andreoli 12.550 nonostante due cadute, 6.0 il D Score. Poco cambia, la Brixia ha già vinto. 19.17 Ingresso in salto teso perfetto, salto avanti raccolto sontuoso. NOOO, cade ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26 Asiachiamata alla sfida contro Chiara Vincenzi e Micol Minotti. Matteo Levantesi contro Lay Giannini e Ludovico Edalli. 19.25 Ora donne al corpo libero e uomini alle parallele pari. 19.23 Mancano ancora due rotazioni, ma le classifiche sono definite.Brescia e Pro Patria Bustese vincono gli scudetti, Civitavecchia e Virtus Pasqualetti Macerata sono seconde, Centro Sport Bollate e Giovanile Ancon terze. 19.21 CLASSIFICA DOPO DIECI ROTAZIONI. Femminile:27, Civitavecchia 19, Bollate 14. Maschile: Bustese 25, Macerata 20, Ancona 15. 19.19 Andreoli 12.550 nonostante due cadute, 6.0 il D Score. Poco cambia, laha già vinto. 19.17 Ingresso in salto teso perfetto, salto avanti raccolto sontuoso. NOOO, cade ancora ...

