“L’abbiamo fatto dopo due secondi dal sì” | dopo anni esce il dettaglio intimo della coppia di Uomini e Donne FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 16 maggio 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si confidano a Il Punto Z In questi 25di messa in onda disi sono formate numerose coppie sia del trono classico che quello over. Solo in poche sono andate avanti, mentre altre sono ste. Ad esempio,la fineloro esperienza all’interno del L'articolo proviene da KontroKultura.