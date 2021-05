Iachini: «Rigore generoso al Napoli, noi stanchi. Gattuso in viola? Non spetta a me giudicare» (Di domenica 16 maggio 2021) E' malinconico, Beppe Iachini nel commentare la sconfitta: «La squadra ha giocato con grinta, abbiamo sbagliato un po' nel primo tempo. Del resto, era la terza partita in una settimana. Abbiamo avuto un giorno in meno di riposo ruispetto al Napoli. Il Rigore ha messo la partita su binari più complicati. C'è rammarico. Ce la siamo giocata fino in fondo, la squadra ha tenuto» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 16 maggio 2021) E' malinconico, Beppenel commentare la sconfitta: «La squadra ha giocato con grinta, abbiamo sbagliato un po' nel primo tempo. Del resto, era la terza partita in una settimana. Abbiamo avuto un giorno in meno di riposo ruispetto al. Ilha messo la partita su binari più complicati. C'è rammarico. Ce la siamo giocata fino in fondo, la squadra ha tenuto» L'articolo proviene da Firenze Post.

