Giro d'Italia 2021, Damiano Caruso e Davide Formolo rispondono presente a Campo Felice. E la classifica sorride… (Di domenica 16 maggio 2021) Giulio Ciccone si è preso la copertina, per quanto concerne gli uomini di classifica italiani, in questa prima settimana di Giro d'Italia 2021. Tuttavia, ci sono altri due corridori che, al momento, occupano le posizioni nobili della graduatoria generale: Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Il primo è attualmente settimo a 45? dalla maglia rosa Egan Bernal, mentre il secondo si trova a un minuto dal leader. Ambedue sono corridori ormai maturi, che, nel corso delle loro carriere, sono già arrivati più volte tra i primi dieci di un grande Giro. L'obiettivo, per entrambi, è quella top-5 che, invece, non hanno mai accarezzato nelle corse a tappe di tre settimane da loro disputate negli anni precedenti.

