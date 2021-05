Giro d’Italia 2021 | a Campo Felice inizia un’altra corsa Bernal da impazzire | Ciccone sogna

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) Eganprende il controllo del. Potremmo riassumere così la nona tappa dellaRosa numero 104, con l’arrivo in quota a/Rocca di Cambio che regala emozioni a non finire sullo sterrato degli ultimi 1500 metri. Il colombiano del Team Ineos sembra essere tornato ai fasti del Tour de France 2019, che lo vide giovanissimo trionfare sui Campi Elisi. Un’accelerazione davvero spaventosa quella dinegli ultimi 500 metri, una dimostrazione di forza che gli permette di guadagnare in pochissimo spazio secondi preziosi nei confronti dei principali avversari per la classifica generale. NONA TAPPA: L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA LE PAGELLE DELLA TAPPA Alle spalle di, nuova ...