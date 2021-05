Gaza e Israele: nuovi bombardamenti e le decisioni all'Onu (Di domenica 16 maggio 2021) Gaza e Israele: gli ultimi aggiornamenti sul sanguinoso conflitto. Dalle parole di Netanyahu, a quelle di Guterres all'Onu, passando per Papa Francesco Gaza e Israele: proseguono i bombardamenti. Ultimi aggiornamenti dalla riunione d’emergenza Onu su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 16 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti sul sanguinoso conflitto. Dalle parole di Netanyahu, a quelle di Guterres all'Onu, passando per Papa Francesco: proseguono i. Ultimi aggiornamenti dalla riunione d’emergenza Onu su Notizie.it.

Advertising

petergomezblog : Israele bombarda a Gaza il grattacielo sede di al-Jazeera e Associated Press. I giornalisti: “Lavoriamo dall’ospeda… - Agenzia_Ansa : Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la… - ilpost : È stato colpito e distrutto un edificio di Gaza che che ospitava le sedi di diversi media internazionali, tra cui A… - RossiniMirco : RT @pasquino2000: A #Gaza finora 192 morti, di cui 58 bambini: e questo perché Israele si sta difendendo. Speriamo non inizi ad attaccare.… - annamariavasile : RT @Yoda15271485: Israele'taglierà'l'energia elettrica a #Gaza.In realtà a Gaza l'energia è RAZIONATA da sempre.Questo non vuol dire solo n… -