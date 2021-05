Fedez vs don Alberto: tra censura e offese in chat (Di domenica 16 maggio 2021) Fedez blocca su Instagram don Alberto Ravagnani, e nelle storie entrambi hanno deciso di spiegare dal loro punto di vista la questione. Fedez blocca Don Alberto su Instagram: le loro reazioni nelle storie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 16 maggio 2021)blocca su Instagram donRavagnani, e nelle storie entrambi hanno deciso di spiegare dal loro punto di vista la questione.blocca Donsu Instagram: le loro reazioni nelle storie su Notizie.it.

Advertising

pizzaandbeer_ : RT @auriyaman: parliamo un attimo di Fedez che spiega il perché lui abbia bloccato Don Alberto (e fa già ridere così) mentre beve da una ta… - pizzaandbeer_ : RT @Rosemary_T_: 'Don' Alberto Ravagnani dice di aver inviato solo un messaggio. Allora perchè i suoi collaboratori hanno sentito l'esigenz… - sara34107996 : @danielediba Credo che comunque in questo caso abbia ragione fedez, se don Alberto voleva delle motivazioni per il… - stopridingmyD : Scusate ma a sto punto cosa ha scritto don alberto a fedez da provocare così vergogna ai suoi collaboratori da mett… - imkri : RT @disastroperenne: @Fedez accusato di censura da parte di Don Alberto dopo avergli dato un sacco di spazio per esprimere le sue idee e op… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez don Gelo tra Fedez e don Alberto: il rapper blocca il prete social "Bloccato. Che per le dinamiche dei social significa 'fatto fuori' o 'censurato'". Dopo la collaborazione su Youtube , adesso cala il gelo, tra Fedez e don Alberto Ravagnani : il rapper ha infatti bloccato il prete social di Busto Arsizio , che ha voluto farlo notare sul suo Instagram. Di sicuro la polemica si ricollega al 'caso' Primo ...

The Kolors: l'intervista a Radio Bruno ...di Platino e oro (a cui si aggiungono i 4 dischi di Platino della premiata ditta J - AX & FEDEZ che ...all'interno della scena milanese dei club underground e nel 2011 producono l'inedito " I Don't Give ...

Social Gelo tra Fedez e don Alberto: il rapper blocca il prete social varesenews.it Il prete social di Busto “bannato” da Fedez Don Alberto Ravagnati è stato bloccato sui social dal rapper marito di Chiara Ferragni. È un post Instagram dello stesso prete “influencer” dell'oratorio San Filippo Neri a evidenziare la rottura. I d ...

Il prete youtuber di Busto “censurato” da Fedez su Instagram BUSTO ARSIZIO - Don Alberto Ravagnani bloccato da Fedez su Instagram. «Bloccato. Che per le dinamiche dei social significa “fatto fuori" o “censurato”». Ad annunciarlo, con un post su Instagram - bust ...

"Bloccato. Che per le dinamiche dei social significa 'fatto fuori' o 'censurato'". Dopo la collaborazione su Youtube , adesso cala il gelo, traAlberto Ravagnani : il rapper ha infatti bloccato il prete social di Busto Arsizio , che ha voluto farlo notare sul suo Instagram. Di sicuro la polemica si ricollega al 'caso' Primo ......di Platino e oro (a cui si aggiungono i 4 dischi di Platino della premiata ditta J - AX &che ...all'interno della scena milanese dei club underground e nel 2011 producono l'inedito " I't Give ...Don Alberto Ravagnati è stato bloccato sui social dal rapper marito di Chiara Ferragni. È un post Instagram dello stesso prete “influencer” dell'oratorio San Filippo Neri a evidenziare la rottura. I d ...BUSTO ARSIZIO - Don Alberto Ravagnani bloccato da Fedez su Instagram. «Bloccato. Che per le dinamiche dei social significa “fatto fuori" o “censurato”». Ad annunciarlo, con un post su Instagram - bust ...