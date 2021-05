Fallout, un nuovo capitolo in lavorazione? Un piccolo indizio riaccende le speranze dei fan (Di domenica 16 maggio 2021) Bethesda è attualmente impegnata nello sviluppo di Starfield e, in futuro, si occuperà di The Elder Scrolls 6: con tutto questo lavoro da fare, avrà tempo per creare un nuovo Fallout? Fallout 76, spin-off online e ultimo capitolo della serie, è ancora molto giocato, ma sono ormai passati tre anni dalla sua uscita, senza contare i 6 anni passati da Fallout 4. Considerando che abbiamo avuto un'attesa di 7 anni dal terzo al quarto capitolo, le tempistiche sono ormai vicine. Purtroppo, dato che gli sviluppatori non hanno annunciato nulla a riguardo, è possibile che non ci sia alcun Fallout all'orizzonte. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021) Bethesda è attualmente impegnata nello sviluppo di Starfield e, in futuro, si occuperà di The Elder Scrolls 6: con tutto questo lavoro da fare, avrà tempo per creare un76, spin-off online e ultimodella serie, è ancora molto giocato, ma sono ormai passati tre anni dalla sua uscita, senza contare i 6 anni passati da4. Considerando che abbiamo avuto un'attesa di 7 anni dal terzo al quarto, le tempistiche sono ormai vicine. Purtroppo, dato che gli sviluppatori non hanno annunciato nulla a riguardo, è possibile che non ci sia alcunall'orizzonte. Leggi altro...

