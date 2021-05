Elodie in tacchi a spillo si scatena a ritmo di danza in sala prove, Belen Rodriguez: “Ma io ti adoro” – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Elodie si scatena a passo di danza e i fan vanno in delirio. La cantante romana ha pubblicato nelle scorse or su Instagram questo VIDEO diventato subito virale sui social che la immortala mentre improvvisa una coreografia in sala prove. In body nero e calze a spillo, un po’ stile Flashdance, Elodie ancheggia e si lancia in piroette assieme al suo coreografo. E tra i tantissimi commenti entusiasti di fan, amici e colleghi spiccano quelli di Belen Rodriguez (“Ma io ti adoro”) e Stash dei The Kolors (“Il mondo della danza sa?”, una citazione dell’insegnante di Amici, Alessandra Celentano). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)sia passo die i fan vanno in delirio. La cantante romana ha pubblicato nelle scorse or su Instagram questodiventato subito virale sui social che la immortala mentre improvvisa una coreografia in. In body nero e calze a, un po’ stile Flashdance,ancheggia e si lancia in piroette assieme al suo coreografo. E tra i tantissimi commenti entusiasti di fan, amici e colleghi spiccano quelli di(“Ma io ti”) e Stash dei The Kolors (“Il mondo dellasa?”, una citazione dell’insegnante di Amici, Alessandra Celentano). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Elodie in tacchi a spillo si scatena a ritmo di danza in sala prove, Belen Rodriguez: “Ma io ti adoro” – VIDEO - rockolpoprock : Tacchi a spillo, calze a rete e body: Elodie, super sexy, conquista Instagram. - orchinwondeland : @riccardamolina @IlContiAndrea orrenda come elodie col body e i tacchi su cui non sa nemmeno camminare???????? - AnnibaleSolo : Elodie? Body inguinale, tacchi a spillo e calze a rete bucate sul lato B: un video sconvolgente - dididope : Tutti che comparano Elodie a Beyonce perché ha fatto 2 passi di danza e ha messo dei tacchi. White privilege is rea… -