Covid nato in laboratorio, la lettera di 18 scienziati: "Indagate ancora" (Di domenica 16 maggio 2021) Diciotto ricercatori delle principali Università di Stati Uniti e Europa hanno pubblicato una lettera-appello, in cui torna alla luce l'origine del Coronavirus: le ipotesi dell'origine naturale e della fuga dal laboratorio, sono valide allo stesso modo. La lettera-appello La lettera-appello è stata pubblicata su "Science". In questa viene richiesta un'ulteriore indagine rispetto alle origini del Virus che ha portato a una pandemia globale. "Una maggiore chiarezza sulle origini della pandemia di Covid-19 è necessaria e possibile. Dobbiamo prendere sul serio le ipotesi sugli spillover sia naturali che di laboratorio, fino a quando non abbiamo dati sufficienti", si legge nella lettera: entrambe le ipotesi, devono essere prese in considerazione e valutate allo stesso modo;

