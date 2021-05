Covid, i dati: 5.753 nuovi casi e 93 morti. Per la prima volta da ottobre meno di 100 decessi (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati in Italia oggi domenica 16 maggio. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 93 decessi. Era da ottobre che non si registravano meno di 100 morti in un giorno. Per trovare un dato simile bisogna infatti tornare indietro di sette mesi, allo scorso 20 ottobre, quando furono 89 i morti comunicati in un giorno. Da allora, il numero delle vittime ogni 24 ore era sempre rimasto sopra le tre cifre. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 idi positività al coronavirus accertati in Italia oggi domenica 16 maggio. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 93. Era dache non si registravanodi 100in un giorno. Per trovare un dato simile bisogna infatti tornare indietro di sette mesi, allo scorso 20, quando furono 89 icomunicati in un giorno. Da allora, il numero delle vittime ogni 24 ore era sempre rimasto sopra le tre cifre. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

alexvespi : È stato pubblicato ieri il Consensus statement (SPI-M-O) for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) I… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di ri… - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - NewSicilia : #Newsicilia #Bollettino #Coronavirus #Sicilia - I dati dei contagi aggiornati a oggi - RaiNews : #coronavirus #covid19 i dati del ministero della Salute -