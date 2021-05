Coprifuoco | ministro Speranza | “Si può allentare e poi superarlo”

(Di domenica 16 maggio 2021) “Con dati in miglioramento possiamoe poi superare il”. Lo dice ildella Salute, Roberto, durante la sua visita agli Internazionali d’Italia di Tennis a Roma. “Questo è possibile proprio grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco ministro

"Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il" in Italia. Lo dice ildella Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali d'Italia di Tennis a Roma. "È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una ...Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il. Questo è possibile ... Queste le parole delSperanza.«È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia verso le graduali... Scopri di più ...Lunedì 17 maggio ci sarà la cabina di regia politica. Il governo farà il tagliando alle restrizioni in vigore con il possibile posticipo del coprifuoco a mezzanotte o alle 23. Sempre lunedì ci sarà la ...