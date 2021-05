Contagi Covid e festa scudetto Inter: l’epidemiologo spiega gli ultimi dati (Di domenica 16 maggio 2021) I tifosi dell’Inter sono impazziti per la conquista del 19esimo scudetto in una festa che ha fatto storcere il naso a molti in ottica Covid. l’epidemiologo spiega gli ultimi numeri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 maggio 2021) I tifosi dell’sono impazziti per la conquista del 19esimoin unache ha fatto storcere il naso a molti in otticaglinumeri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - SIENANEWS : Sono questi i dati forniti dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID -