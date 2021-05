Classifica MotoGP Mondiale 2021 | Fabio Quartararo nuovo leader | Francesco Bagnaia secondo a -1

(Di domenica 16 maggio 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP di Francia: si è corso a Le Mans dove, da pochi minuti si è concluso il quinto round della stagione.è ildelcon 80 punti, 1 in più di. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 13° Enea Bastianini a quota 20.Yamaha FRA 802Ducati ITA 79 3 Johann ZARCO Ducati FRA 68 4 Jack MILLER Ducati AUS 64 5 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 56 6 Joan MIR Suzuki SPA 49 7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 358 ...

Advertising

Rodo97ASROMA : Nella MotoGP che sogno di rivedere i vari Miller, Bagnaia, Zarco, Quartararo stanno a lottarsela a metà classifica.… - Teo_Gaud : #MotoGP | Qui la classifica finale del #FrenchGP. Da segnalare anche la straordinaria gara di Danilo Petrucci. - AlbertoCimitan : #FrenchGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP Grande rimonta di Bagnaia, nonostante abbia perso la testa della classifica… - Tomas1374 : Continua il duello in vetta alla classifica del mondiale #MotoGP 80 El Diablo #Quartararo 79 Pecco #Bagnaia Sa… - sportface2016 : #MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo il #FrenchGP -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica MotoGP

Sky Sport

Peccato per Morbido, poi ultimo, che sperava di continuare nella sua rimonta in. E invece, ancora una volta, deve leccarsi le ferite. DELUSOdi Stefano Belli} DIRETTA, WARM - UP GP FRANCIA: MILLER GUIDA LAAnche questa mattina i piloti dellahanno trovato la pista umida a causa degli scrosci di pioggia che bagnano ...Succede davvero di tutto in questa gara a Le Mans. Jack Miller coglie il secondo successo consecutivo, doppio podio di casa con Zarco e Quartararo.La classifica piloti di MotoGP aggiornata dopo il GP di Francia 2021 a Le Mans. Altra vittoria per Jack Miller, al secondo successo di fila, alle sua spalle ci sono il solito costante Johann Zarco e F ...