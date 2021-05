Classifica Moto2 Mondiale 2021: Remy Gardner sempre in testa, terzo Marco Bezzecchi a -17 (Di domenica 16 maggio 2021) Il MotoMondiale 2021 ha appena visto andare in scena la gara della Moto2 del GP di Francia: si è corso a Le Mans dove, da pochi minuti si è conclusa la quinta prova della stagione, che ha sorriso a Raul Fernandez, primo davanti a Remy Gardner, secondo, e Marco Bezzecchi, terzo. In Classifica Remy Gardner resta in testa con 89 punti, davanti a Raul Fernandez, secondo a quota 88. Il primo degli italiani è Marco Bezzecchi, terzo a quota 72, mentre Fabio Di Giannantonio è quinto con 60 punti. Tra i due azzurri c’è il britannico Sam Lowes, quarto a quota 66. Classifica Mondiale Moto2 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP di Francia: si è corso a Le Mans dove, da pochi minuti si è conclusa la quinta prova della stagione, che ha sorriso a Raul Fernandez, primo davanti a, secondo, e. Inresta incon 89 punti, davanti a Raul Fernandez, secondo a quota 88. Il primo degli italiani èa quota 72, mentre Fabio Di Giannantonio è quinto con 60 punti. Tra i due azzurri c’è il britannico Sam Lowes, quarto a quota 66.1 ...

