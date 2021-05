Chiara Ferragni e Fedez, basta con l’affitto: come e dove sarà la casa che hanno comprato (Di domenica 16 maggio 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aver comprato la prima casa insieme a Milano e che sono in procinto di trasferirsi. L’attico che mostrano sui social costantemente è in affitto. La casa nuova è ancora in costruzione, ma sembra essere come l’hanno sempre sognata. «Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme a Milano – ha raccontato ai follower l’imprenditrice digitale -. Nella casa in cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto, finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni». Chiara Ferragni e la nuova casa Con l’arrivo della piccola Vittoria, i Ferragnez hanno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 16 maggio 2021)annunciato di averla primainsieme a Milano e che sono in procinto di trasferirsi. L’attico che mostrano sui social costantemente è in affitto. Lanuova è ancora in costruzione, ma sembra esserel’sempre sognata. «Io e Fede abbiamola nostra primainsieme a Milano – ha raccontato ai follower l’imprenditrice digitale -. Nellain cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto, finalmente abbiamo trovato ladei nostri sogni».e la nuovaCon l’arrivo della piccola Vittoria, i Ferragnez...

