Cannavaro: «Spero che sarà lui il tecnico della Juventus l’anno prossimo» (Di domenica 16 maggio 2021) Fabio Cannavaro, ex difensore della Juve, ha parlato così della stagione bianconera e di Andrea Pirlo. Le sue dichiarazioni Ospite in collegamento durante la trasmissione 90^ minuto su Rai Due, Fabio Cannavaro ha parlato così di Andrea Pirlo e di Juventus. SI ASPETTAVA NAPOLI PIU’ AVANTI della JUVE – «No, ma io lo dico da tempo che il lavoro che sta facendo Rino a Napoli è importante. Ha portato il Napoli in una posizione che merita attraverso il gioco e attraverso i numeri». ACCETTATO AL POSTO DI PIRLO – «Chi non lo avrebbe fatto? Penso sia stata una scelta giustissima di Andrea. Normale che quando uno inizia ad allenare ha difficoltà. Spero che l’anno prossimo sarà l’allenatore della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Fabio, ex difensoreJuve, ha parlato cosìstagione bianconera e di Andrea Pirlo. Le sue dichiarazioni Ospite in collegamento durante la trasmissione 90^ minuto su Rai Due, Fabioha parlato così di Andrea Pirlo e di. SI ASPETTAVA NAPOLI PIU’ AVANTIJUVE – «No, ma io lo dico da tempo che il lavoro che sta facendo Rino a Napoli è importante. Ha portato il Napoli in una posizione che merita attraverso il gioco e attraverso i numeri». ACCETTATO AL POSTO DI PIRLO – «Chi non lo avrebbe fatto? Penso sia stata una scelta giustissima di Andrea. Normale che quando uno inizia ad allenare ha difficoltà.chel’allenatore...

Advertising

sportface2016 : #Cannavaro: “Spero che #Pirlo venga riconfermato dalla Juventus, #Mourinho un vincente” - gilnar76 : Cannavaro sicuro: «Spero che ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Cannavaro sicuro: «Spero che sarà lui l'allenatore della Juve l'anno prossimo» - - luigi_dsp : @smgi1908 #Carini ce l'hanno rifilato per #Cannavaro. Spero stavolta non ci rifilino #Pinsoglio ????? - simonthejudge : Un Paese che di gigante ha il talento e l'anima, un derby che fa gli battere ancora il cuore, il celeste come secon… -