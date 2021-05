Atalanta ancora in Champions: si festeggia anche a Melbourne (Di domenica 16 maggio 2021) Per la terza volta consecutiva l’Atalanta è in Champions League: un traguardo incredibile, festeggiato perfino in Australia! A far sventolare le bandiere nerazzurre nella notte di Melbourne, quando in Italia si era da poco conclusa la partita con il Genoa, è stato Adriano Crosina: padre italiano e mamma australiana, è un super tifoso della Dea. Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) Per la terza volta consecutiva l’è inLeague: un traguardo incredibile,to perfino in Australia! A far sventolare le bandiere nerazzurre nella notte di, quando in Italia si era da poco conclusa la partita con il Genoa, è stato Adriano Crosina: padre italiano e mamma australiana, è un super tifoso della Dea.

Advertising

serena_cividini : @Atalanta_BC @Hans33Hateboer Felicità: svegliarsi la domenica..ed è ancora Champions! ???? - infoitsport : Il Giornale: 'Atalanta, terzo anno da Champions. La Juve batte l'Inter e spera ancora' - AmoBergamo : #Bergamo Urlo Dea, la terza meraviglia è compiuta: Genoa-Atalanta 3-4, è ancora Champions! - Bianca34874951 : RT @SantucciFulvio: Oggi comunque due cose belle: -L'Atalanta in Champions per il terzo anno di fila, traguardo incredibile e probabilmente… - GonzaInterista : RT @SantucciFulvio: Oggi comunque due cose belle: -L'Atalanta in Champions per il terzo anno di fila, traguardo incredibile e probabilmente… -