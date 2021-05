Anticipazioni DayDreamer puntate dal 17 al 21 maggio 2021: trionfa l’amore! (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle puntate dal 17 al 21 maggio 2021 della soap opera turca DayDreamer vedremo in che modo i due protagonisti torneranno a parlare la stessa lingua e cioè quella dell’amore. In tal senso i due si renderanno conto di non poter vivere senza l’altro e dunque scoppierà nuovamente il loro sentimento di passione e condivisione! Anticipazioni DayDreamer puntate dal 17 al 19 maggio 2021: l’intento di Can Sanem decide di dare una svolta alla sua vita e così decide di partire una volta e per tutte. Can scopre le sue reali intenzioni e preferisce agire prima che sia troppo tardi. In siffatto contesto pensa bene di inseguirla in modo da fermarla prima della sua partenza. Contro di lui si metteranno una serie di ostacoli, ma alla fine dei conti ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 16 maggio 2021) Nelledal 17 al 21della soap opera turcavedremo in che modo i due protagonisti torneranno a parlare la stessa lingua e cioè quella dell’amore. In tal senso i due si renderanno conto di non poter vivere senza l’altro e dunque scoppierà nuovamente il loro sentimento di passione e condivisione!dal 17 al 19: l’intento di Can Sanem decide di dare una svolta alla sua vita e così decide di partire una volta e per tutte. Can scopre le sue reali intenzioni e preferisce agire prima che sia troppo tardi. In siffatto contesto pensa bene di inseguirla in modo da fermarla prima della sua partenza. Contro di lui si metteranno una serie di ostacoli, ma alla fine dei conti ...

Advertising

cristiana2c : RT @MariaCr78401813: Buona domenica !!! Anticipazioni puntata di domani lunedì ?? #DayDreamer #demetOzdemir #CanYaman - MariaCr78401813 : Buona domenica !!! Anticipazioni puntata di domani lunedì ?? #DayDreamer #demetOzdemir #CanYaman - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 17 maggio: Can e Sanem soli sull’isola deserta - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 17 Maggio: Can E Sanem Soli Sull’isola Deserta - #Daydreamer #Anticipazioni #Maggio: - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 17 maggio: Can e Sanem soli sull’isola deserta - #Daydreamer #anticipazioni #maggio: -