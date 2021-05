Alvaro Soler | avete mai visto la fidanzata Sofia? Bellissimo scatto

(Di domenica 16 maggio 2021)e lasono una coppia da favola, scopriamo qualcosa in più su di loro:maiquestoinsieme? Chi è ladi? (Instagram)Il cantante spagnolotorna in Italia: oggi pomeriggio sarà ospite da Mara Venier nello studio di Domenica In per farci ascoltare il suo nuovo singolo, dal titolo Magia. Non sarà l’unico ospite musicale di questa domenica poichè insieme a lui ci sarà un altro grande cantautore, molto amato dal pubblico italiano: Ermal Meta.torna quindi con un nuovo progetto musicale che siamo sicuri ci accompagnerà per questa estate ...

Advertising

IlContiAndrea : Il 24 agosto all’Arena Civica di Milano (Stadio Gianni Brera) #FootballRockLive, concerto/evento benefico. Fra i pr… - CorriereCitta : Alvaro Soler: chi è, età, carriera, canzoni, Magia, chi è la fidanzata, Instagram - RadioRF101 : #NowPlaying Magia - ALVARO SOLER @Radiorf101 #RF101 - _BB_RADIO_MUSIC : #nowplaying #AlvaroSoler ~ Alvaro Soler | La Cintura ||| #bbradio #rockt #berlin -

Ultime Notizie dalla rete : Alvaro Soler

da poco uscito Magia , il suo nuovo singolo, eè già pronto a presentarlo in Italia ospite della nuova puntata di Domenica in . Il cantautore spagnolo, reduce dal successo dei tormentoni estivi La cintura , Sofia , El mismo sol , Yo ...Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: da Ermal Meta adTuttavia, le grandi firme per il programma di Francesca Fialdini non sono certo finite qui: ci sarà spazio anche per la ...Con le sue canzoni diventate dei tormentoni è diventato il re delle estati italiane ed Europee. Alvaro Soler è uno dei cantanti ...Inaspettato colpo di scena per Mara Venier ed il suo Domenica In, per questa giornata ricca di ospiti c'è stato un piccolo problema in scaletta ...