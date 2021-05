Vera Gemma sgama Cecilia Rodriguez: “Ha detto che sono brutta!”, Tommaso Zorzi incredulo (Di sabato 15 maggio 2021) Vera Gemma, grande personaggio di questa Isola dei Famosi, ha fatto anche ieri il suo ingresso in studio con un nuovo outfit sorprendente e nel corso della puntata ha avuto anche modo di togliersi un bel sassolino dalle scarpe replicando direttamente a Cecilia Rodriguez, fidanzata del naufrago Ignazio Moser (ma ieri non presente in puntata).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 15 maggio 2021), grande personaggio di questa Isola dei Famosi, ha fatto anche ieri il suo ingresso in studio con un nuovo outfit sorprendente e nel corso della puntata ha avuto anche modo di togliersi un bel sassolino dalle scarpe replicando direttamente a, fidanzata del naufrago Ignazio Moser (ma ieri non presente in puntata).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - Mestanaccount1 : RT @oocisola: Jedà seduto in collo a Vera Gemma - itsmc17 : RT @oocisola: Jedà seduto in collo a Vera Gemma - oocisola : Jedà seduto in collo a Vera Gemma - ronniee2112 : RT @oocisola: Vera Gemma: “accetta pure casomai di non essere la queen di quest’isola che c’ha una sola e indiscussa queen... SONO IO.” ??… -