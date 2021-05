Ultime Notizie Roma del 15-05-2021 ore 20:10 (Di sabato 15 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono oltre due milioni di Italiani over tanto che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino in base all’ultimo report del governo aggiornato al 14 maggio tra gli 80 e regioni più indietro la Sardegna con un 30 e 99% che non ha avuto neanche la prima dose non entri in Veneto la percentuale scende al 156 nelle persone vaccinate rischio di infezione da Stars Cove di ricovero di decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane a partire dai 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione 80% delle infezioni del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi sia negli uomini che nelle donne in persone di diverse fasce d’età lo segnala il primo report nazionale sull’impatto degli anticorpi Che dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono oltre due milioni di Italiani over tanto che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino in base all’ultimo report del governo aggiornato al 14 maggio tra gli 80 e regioni più indietro la Sardegna con un 30 e 99% che non ha avuto neanche la prima dose non entri in Veneto la percentuale scende al 156 nelle persone vaccinate rischio di infezione da Stars Cove di ricovero di decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane a partire dai 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione 80% delle infezioni del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi sia negli uomini che nelle donne in persone di diverse fasce d’età lo segnala il primo report nazionale sull’impatto degli anticorpi Che dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute ...

acmilan : ?? @Brahim reminds you to stay up to date on all the latest Rossoneri news with the Official AC Milan app ?? La nos… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - alinatede : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che c… - fanpage : 'Il #coprifuoco ha i giorni contati' -