Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | Spagna e Francia si impongono nelle gare a squadre di trap Italia femminile seconda

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) Penultima giornata didel Garda, dove è in corso la terza tappa delladeldi. Nell’impianto lombardo è stata la volta dei concorsi adi: andiamo a vedere come sono andate le cose in pedana. GaraFra le “Ladies” a imporsi è stata ladel trio Cristina Beltran-Fatima Galvez-Mar Molne Magrina che si è imposta nella finale valida per il primo posto con il netto punteggio di 6-0 ai danni della nazionalena, rappresentata da Gaia Ragazzini-Jessica Rossi-Silvana Stanco. A completare il podio invece gli USA di Rachel Leighanne Tozier-Kayle Browning-Madelynn Ann Bernau, che l’hanno spuntata con lo score di 6-2 sulla ...