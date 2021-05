Terremoto a 2 km da Gubbio: scossa di magnitudo 4.0 (Di sabato 15 maggio 2021) Trema la terra nei pressi di Gubbio, dove i sismologi hanno rilevato un Terremoto di magnitudo 4.0 seguito da una scossa di intensità pari a 3.1 gradi. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Trema la terra nei pressi di, dove i sismologi hanno rilevato undi4.0 seguito da unadi intensità pari a 3.1 gradi. su Notizie.it.

