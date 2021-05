Supercoppa Serie C, Ternana-Como 3-0: le fere vedono il titolo. In finale il derby col Perugia (Di sabato 15 maggio 2021) La Ternana verso il titolo di campione assoluta di Serie C.VIDEO Lucarelli festeggia la promozione con la Ternana: “La mia testa è qui. Stagione straordinaria”Successo netto per la Ternana nel secondo match di Supercoppa Serie C. La formazione allenata dal tecnico Cristiano Lucarelli si è imposta per 3-0 sul Como nella gara in programma allo Stadio "Giuseppe Sinigaglia". Le fere guadagno l'accesso alla finalissima, grazie alle reti messe a segno da Vantaggiato - per lui una doppietta - al 20' e al 41'. Il gol del definitivo 0-3 porta invece la sigla di Peralta che, al 70' mette in cassaforte il risultato per la compagine di Lucarelli. Finisce qui quindi la competizione per la formazione lombarda, reduce da due sconfitte consecutive. ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Laverso ildi campione assoluta diC.VIDEO Lucarelli festeggia la promozione con la: “La mia testa è qui. Stagione straordinaria”Successo netto per lanel secondo match diC. La formazione allenata dal tecnico Cristiano Lucarelli si è imposta per 3-0 sulnella gara in programma allo Stadio "Giuseppe Sinigaglia". Leguadagno l'accesso alla finalissima, grazie alle reti messe a segno da Vantaggiato - per lui una doppietta - al 20' e al 41'. Il gol del definitivo 0-3 porta invece la sigla di Peralta che, al 70' mette in cassaforte il risultato per la compagine di Lucarelli. Finisce qui quindi la competizione per la formazione lombarda, reduce da due sconfitte consecutive. ...

Advertising

berto_bg : @realvarriale @juventusfc @Inter @Cuadrado Un'ombra inquietante sulla serie A. Di inquietante c'è solo chi commenta… - Mediagol : Supercoppa #SerieC, #Ternana-Como 3-0: le fere vedono il titolo. In finale il derby col Perugia - sportavellino : Supercoppa Serie C - Ternana ok a Como. Ora decide tutto il derby umbro - - sportli26181512 : Supercoppa Serie C, Como-Ternana 0-3. Col Perugia è decisiva: Salzano, Vantaggiato e Peralta firmano il tris dei ro… - tabellamercatob : Supercoppa #SerieC tra le tre promosse in #SerieB #Como #Perugia e #Ternana Finale #ComoTernana 0-3 Tabellino e cro… -