Super Sonego | batte Rublev e vola in semifinale 14 anni dopo Volandri Svitolina ko | passa Swiatek

(Di sabato 15 maggio 2021) Il sogno continua. Lorenzoinagli Internazionali d'Italia,ndo in tre set Andrejcon il punteggio di 3 - 6, 6 - 4, 6 - 3 in due ore e 33 minuti. Era dal 2007 (con ...

WeAreTennisITA : Super Sonego ?? Si fa recuperare un break di vantaggio nel secondo set ma alla fine riesce a piegare la resistenza d… - NameOfLove_ : Mamma mia Sonego che cos'ha fatto, super orgogliosa #ATPRome - Janausteniana : Lorenzoooooooo! Semifinale super meritata di #Sonego! Il pubblico l'arma in più #IBI2021 - Sebastiano73 : Strepitoso!!! Se dovessi rinascere, voglio rinascere #Sonego!!! Che carattere. Che atleta. Che grinta!!! Super Lore… - pennafausto5 : Super Sonego!!!bravissimo e che carattere! #sonego #atproma -

Ultime Notizie dalla rete : Super Sonego

, n.33 ATP, ha eliminato in rimonta il russo Andrey Rublev , n.8 del ranking mondiale e settima testa di serie, guadagnandosi un posto tra i migliori quattro del torneo . Fuori Svitolina Iga ...Il piemontese si è aggiudicato l'unico precedente con il campione di Belgrado, nello scorso ottobre nei quarti del torneo di Vienna, quandosi spinse sino alla finale (cedendo proprio a Rublev)...Match spettacolare agli Internazionali di Roma dove la partita tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev premia l'italiano. Match deciso in 3 set.Home; Tennis News; Atp Tennis; Dopo una battaglia di oltre tre ore, due giorni ed una sospensione per pioggia termina uno degli incontri più belli dell'anno. Novak Djokovic ribal ...