Open Day vaccini Lazio Over 30: date, orari, centri e come prenotarsi (Di sabato 15 maggio 2021) Tra ospedali, centri vaccinali e hub creati ad hoc, il Lazio ha dato anche il via libera per gli Open Day. Il primo, che ha già riscosso molto successo nelle prenotazioni facendo il “tutto esaurito” nel giro di poche ore, si terrà proprio in questo weekend. Sì, perché oggi e domani chi vorrà (tutti gli Over 40, nati nel 1981 e anni precedenti) potrà vaccinarsi con AstraZeneca, nei punti e negli orari stabiliti dalla Regione portando con sé il ticket virtuale e la tessera sanitaria. Un bel passo in avanti, un modo per non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione perché l’obiettivo resta sempre lo stesso: raggiungere quanto prima l’immunità. Leggi anche: Richiamo Pfizer a 35 giorni (ma non per tutti): in arrivo SMS con la nuova data per i pazienti fragili Open Day ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Tra ospedali,vaccinali e hub creati ad hoc, ilha dato anche il via libera per gliDay. Il primo, che ha già riscosso molto successo nelle prenotazioni facendo il “tutto esaurito” nel giro di poche ore, si terrà proprio in questo weekend. Sì, perché oggi e domani chi vorrà (tutti gli40, nati nel 1981 e anni precedenti) potrà vaccinarsi con AstraZeneca, nei punti e neglistabiliti dalla Regione portando con sé il ticket virtuale e la tessera sanitaria. Un bel passo in avanti, un modo per non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione perché l’obiettivo resta sempre lo stesso: raggiungere quanto prima l’immunità. Leggi anche: Richiamo Pfizer a 35 giorni (ma non per tutti): in arrivo SMS con la nuova data per i pazienti fragiliDay ...

sole24ore : ?? Dalla #Basilicata al #Lazio, la formula vincente degli #openday (o open night) #AstraZeneca:… - danip2303 : RT @Rietilife: La grande risposta dei reatini all'open day: tutti in fila per il vaccino - - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Dalla #Basilicata al #Lazio, la formula vincente degli #openday (o open night) #AstraZeneca: - pma85 : RT @Rietilife: La grande risposta dei reatini all'open day: tutti in fila per il vaccino - - CorriereCitta : Open Day vaccini Lazio Over 30: date, orari, centri e come prenotarsi -